نهيان بن مبارك: رئيس الدولة حريص على تعزيز بيئة التسامح

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريص كل الحرص على دعم وتعزيز بيئة التسامح والتعاطف التي تسمح للجميع بممارسة شعائرهم وحياتهم وأعمالهم بحرية وأمان وسلام.

وقال معاليه: «نحن في الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نؤكد أن دولتنا تسير بعزم وثقة كامتداد طبيعي للحضارة العربية والإسلامية الخالدة التي كانت ولا تزال تسعى لمد جسور الود والأخوة والمحبة والسلام في مسيرة الوطن والعالم، وحتى يكون البشر أعضاء صالحين في المجتمع، يتعايشون معاً ويعمرون الأرض ويحافظون على كرامة الإنسان في كل مكان».

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها معاليه في احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية بأبوظبي بعيد الميلاد المجيد بحضور عدد من القيادات الفكرية والدينية، والسفير شريف محمود، سفير مصر لدى الإمارات.

مبادئ التعايش

وقال معاليه: «إننا نجسد معاً في هذا الاحتفال أفضل ما في مسيرة الإمارات الحبيبة من مبادئ التعايش والتواصل والحوار، بل والعمل المشترك بين كافة سكانها على اختلافاتهم الثقافية والعِرقية والدينية، نحن ولله الحمد دولة تحرص بكل قوة على أن تكون وفية ومخلصة لمبادئ الإسلام الحنيف وتعاليمه الخالدة في التسامح الراقي، والاحترام المتبادل بين أتباع الأديان والمعتقدات، وتؤكد دائماً قيم التآخي والتواصل بين الجميع وصولاً إلى تحقيق الخير والسلام والسعادة في ربوع الوطن والعالم».

من جانبه، قال القس بيشوي فخري، راعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية في أبوظبي: «أهنئكم بعيد الميلاد المجيد وبالسنة الميلادية الجديدة، وأشكر ربنا الذي أعطانا العمر لنعبده بسهولة ويسر في دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة التسامح المضيافة، وأتقدم بخالص الشكر والامتنان مقروناً بدعوات قداسة البابا تواضروس الثاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأيَّده على كل ما يقدمه لكل المقيمين من دعم ومساعدة لكي يحيوا حياة كريمة»، معرباً عن شكره لقيادة وشعب دولة الإمارات.

بدوره، أكد السفير شريف عيسى عمق العلاقات بين الإمارات ومصر، مثمناً دور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في دعم ورعاية بيئة التسامح والتعايش لكي ينعم كل من يعيش على أرض الإمارات بالخير والأمان وممارسة شعائره الدينية بكل حرية.

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