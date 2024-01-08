كامالا هاريس: سنعمل مع الإمارات على تعزيز رؤيتنا المشتركة للفضاء

المصدر: دبي - البيان

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قالت كامالا هاريس، نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية: تعزز الشراكة بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة العمل في قطاع الفضاء، ومن خلال الجمع بين مواردنا وقدراتنا العلمية ومهاراتنا التقنية، سنعمل سوياً على تعزيز رؤيتنا المشتركة للفضاء وتقديم فرص استثنائية للجميع على الأرض.

وقال السيناتور بيل نيلسون، مدير وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»: دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تصنعان لحظة تاريخية في مسيرة تعاونهما بقطاع الفضاء، وفي رسم مستقبل مهمات استكشاف الفضاء البشرية. وأضاف: مع مهمة أرتميس، ندخل في عصر جديد من الاستكشاف يعززه التعاون الدولي وجهود استكشاف الفضاء السلمية.

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