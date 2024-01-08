«دبي الخيرية» تبني 850 مسجداً في الهند بـ 42.3 مليون درهم خلال 10 سنوات

المصدر: دبي - رامي عايش

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كشفت جمعية دبي الخيرية عن إجمالي مشاريع بناء المساجد التي نفذتها في الهند منذ 10 سنوات، والمبالغ التي خصصتها لها من عطاء ودعم أهل الخير والإحسان، موضحة أن هذا النوع من المشاريع استأثر بـ 42 % من قيمة مجمل المشاريع التي نفذتها الجمعية منذ بداية العمل في الهند في 2014.

جاء ذلك في وقت أعلنت فيه الجمعية أمس عن افتتاح مسجد جديد في منطقة إيدجا كلوني - أجار ملوى في ولاية ماديا براديش الهندية، بتكلفة إجمالية بلغت قرابة 591 ألف درهم.

ومع افتتاح هذا المسجد، يصل عدد المساجد التي بنتها الجمعية في الهند منذ بدء العمل فيها قبل 10 سنوات، إلى 850 مسجداً، بتكلفة إجمالية بلغت 42 مليوناً و377 ألف درهم.

ويتسع المسجد الجديد، الذي تبلغ مساحته 600 متر مربع، إلى ألف مصلٍ، وهو مبني من الطابوق بالسقف المسلح، مع المرافق الخدمية الملحقة به.

مشاريع مستدامة

وقال أحمد السويدي المدير التنفيذي للجمعية لـ «البيان»، إن «دبي الخيرية» ترعى مشاريع بناء المساجد في الهند، ضمن مشاريعها الخيرية المستدامة لإعمار بيوت الله في هذا البلد، وفي بقية الدول الآسيوية والأفريقية والعربية، وغيرها، بالتعاون مع شركائها من الجمعيات والمؤسسات الخيرية في تلك الدول، مشيراً إلى أن بناء المساجد من أكثر الأعمال الخيرية التي يقبل عليها المحسنون والمتبرعون، طلباً للأجر والثواب الذي ينالونه من المساهمة في إعمار بيوت الله، وتوفير أماكن لتجمع المسلمين، ورفع الأذان وإقامة الصلاة وتحفيظ القرآن الكريم.

وأضاف: «بناء المساجد ورعايتها وصيانتها من أعظم القربات إلى الله، ومن أهم المشاريع، التي تستقطب المتبرعين، خصوصاً أن ثمة مناطق كثيرة حول العالم لا يزال المسلمون فيها لا يجدون مسجداً للصلاة فيه».

وحول الحاجة إلى المسجد الأخير الذي أعلنت الجمعية عن افتتاحه أمس في منطقة إيدجا كلوني - أجار ملوى في ولاية ماديا براديش الهندية، قال السويدي: «تلقت جمعية دبي الخيرية رسالة من هيئة إسلامية هندية، تتعاون معها في تنفيذ المشاريع الخيرية والتنموية والمستدامة، حول وجود مسجد قديم متهالك في المنطقة المذكورة، وأن ثمة حاجة ماسة لإحلاله، وعليه، تواصلنا مع أحد المتبرعين من شركائنا الدائمين في الجمعية، وأبلغناه بذلك، وأبدى استعداده وتعاونه معنا، وتكفل مشكوراً ببناء المسجد على نفقته الخاصة».

ودعا المدير التنفيذي، الشركاء والداعمين لمشاريع الجمعية من أهل الخير والإحسان، إلى مواصلة تعاونهم وتبرعهم لتنمية المشاريع الخيرية، وإنشاء المساجد وحفر الآبار وبناء المستشفيات والمدارس ودور الأيتام، وغيرها من المشاريع التي تنفذها الجمعية في الدول المحتاجة، وتنمية وتعزيز أواصر الرحمة والتكاتف والقيم الإسلامية.

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