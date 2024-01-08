«كهرباء دبي» تعتمد تقنيات تخزين تعزز أمن الطاقة النظيفة

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أنه في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، «تعمل الهيئة على ضمان أمن واستدامة الطاقة، ويعد تخزين الطاقة أمراً حيوياً لضمان استدامة الطاقة وزيادة الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة والنظيفة، وإضافة إلى مشاريع تخزين الطاقة التي نفذناها أو نعمل على تنفيذها، نخطط لإنشاء نظام واسع النطاق لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات الكهربائية التي يتم إمدادها بالطاقة الكهروضوئية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ولدينا استراتيجية وخارطة طريق للهيدروجين الأخضر سيتم تنفيذها على مراحل، انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050».

وتعد هيئة كهرباء ومياه دبي رائدة في اعتماد أحدث وأفضل التقنيات لتخزين الطاقة النظيفة ولديها عدد من أكبر مشاريع تخزين الطاقة إقليمياً وعالمياً. وفي ديسمبر 2023، دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة 950 ميجاوات.

وستوفر هذه المرحلة الطاقة النظيفة لنحو 320 ألف مسكن وستسهم في خفض 1.6 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً.

وتتم عملية تخزين الطاقة الشمسية حرارياً في الملح المذاب (المنصهر) من خلال توظيف المرايا العاكسة لتركيز ضوء الشمس على البرج الشمسي، ثم ضخ الملح المنصهر إلى مولد البخار، حيث يقوم بتسخين الماء ويحوله إلى بخار قادر على تحريك عنفات مولد الكهرباء، ما يسمح بإنتاج الكهرباء على مدار الساعة.

طاقة مائية

تعمل الهيئة على تنفيذ محطة كهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا. وستعتمد المحطة في إنتاج الكهرباء على الاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا، وسد آخر علوي تم إنشاؤه في المنطقة الجبلية.

وخارج ساعات ذروة الاستهلاك، وستقوم توربينات متطورة تعتمد على الطاقة النظيفة بالعمل بطريقة عكسية لضخ المياه من سد حتا إلى السد العلوي وذلك لتخزين الطاقة، وعند الحاجة سيتم تشغيل هذه التوربينات لإنتاج الكهرباء.

ونفذت الهيئة مشروعاً تجريبياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، وتخزينه ثم إعادة تحويله إلى طاقة كهربائية بالإضافة إلى استخدامات أخرى.

وينتج مشروع الهيدروجين الأخضر، الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي وسيمنس للطاقة، نحو 400 كيلوغرام من الهيدروجين يومياً، ويمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الهيدروجين.

وتستخدم المحطة الهيدروجين من خلال محرك يعمل بغاز الهيدروجين لإنتاج نحو 280 كيلووات من الطاقة الكهربائية. وتم تصميم وبناء المحطة لتكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين.

وبالتعاون مع الهيئة، تم افتتاح أول محطة هيدروجين أخضر لمجموعة إينوك ضمن محطة إينوك للخدمة المستقبلية في مدينة إكسبو دبي. وتستخدم المحطة الهيدروجين الأخضر الذي تنتجه الهيئة من المحطة التجريبية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

التخزين بالبطاريات

تجري الهيئة تجارب على عدد من الأنظمة التجريبية المتقدمة لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات. وسجل مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة براءة اختراع جديدة عن طريقة مبتكرة لتحسين عمل الأقطاب في بطاريات الليثيوم - أيون، وبطاريات الصوديوم والكبريت، وبطاريات الأكسدة والاختزال، من خلال معالجة الأقطاب كيميائياً باستخدام البوليمر؛ لزيادة عدد المجموعات الفعالة على سطح الأقطاب، وبالتالي تعزيز عمل الأقطاب وأدائها. وتمتاز هذه الطريقة الصديقة للبيئة بانخفاض تكلفتها ودرجة الحرارة المطلوبة لتطبيقها، وضمان استقرار أداء البطاريات.

وتدعم براءة الاختراع المشروع التجريبي الذي دشنته الهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية لتخزين الطاقة باستخدام أنظمة بطاريات الليثيوم –أيون (Li-ion) من شركة تسلا العالمية، بقدرة تخزينية تصل إلى 1.21 ميجاوات وسعة 8.61 ميجاوات ساعة، وبعمر افتراضي يصل إلى 10 سنوات.

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