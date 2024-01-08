مركز شرطة حتا يحقق أعلى معدل استجابة بدقيقتين و5 ثوانٍ

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أعلن العميد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، تحقيق زمن استجابة جديد بعدما حقق معدل دقيقتين و5 ثوانٍ، وهو أعلى معدل استجابة بين المراكز الشرطية كافة على مستوى شرطة دبي، فضلاً عن تحقيقه نسبة 100 % في مؤشرات التغطية الأمنية، إضافة إلى العديد من الإنجازات الأخرى على مستوى عمل الأفراد والدوريات.

أحدث الممارسات

وأوضح أن كوادره البشرية من ضباط وعناصر شرطة تعمل وفق أحدث الممارسات الأمنية العالمية التي تنتهجها مراكز الشرطة في أنحاء العالم، علاوة على الخبرات الواسعة التي يمتلكها عناصر المركز عبر تجاربهم الميدانية الثرية في مجال العمل الشرطي، والبرامج التدريبية المتخصصة التي يتلقونها في مواكبة التطورات على مختلف المستويات.

إجراءات

وعن أبرز الإجراءات الأمنية التي ينتهجها المركز ولا سيما في فصل الشتاء الذي يشهد تزايداً في أعداد السياح، أشار العميد الكتبي إلى فرقة إنقاذ تخصصية يطلق عليها «فرقة الشجعان»، تتولى تنفيذ مجموعة من المهام للسياح، تتضمن إنقاذ السياح الضائعين على سفوح الجبال في أثناء التسلق، وغيرها من المهام الخاصة، ومنها تغطية وتأمين جميع الفعاليات السياحية في المنطقة، علاوة على تغطية الفعاليات الرياضية ومباريات كرة القدم.

وكشف عن أن المركز يستبق الفعاليات بخطط استراتيجية استباقية لضمان جهوزية عناصره وضباطه لمختلف التطورات والتحديات، مشيراً إلى أن المركز استبق فعاليات مهرجان شتانا في حتا الذي اختتم فعالياته في 31 ديسمبر الماضي، وغيرها من الفعاليات الأخرى بتشكيل فريق عمل ومجموعة من الدوريات، تساندها فرقة الشجعان لتغطية الفعاليات، لضمان توفير أدوار آمنة ومواتية تغطي جميع الفعاليات بكفاءة وسرعة.

جهود

وتبذل شرطة دبي جهوداً بارزة لجهة ترسيخ الأمن والسلامة في حتا بشكل يحقق أهدافها الرامية إلى ترسيخ المنظومة الأمنية من جهة وسرعة الاستجابة والتواصل الفعّال من جهة ثانية.

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