«الشارقة الخيرية» تزوّد مراكز رعاية في موريتانيا بالأجهزة الطبية

المصدر: الشارقة – البيان

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سيّرت جمعية الشارقة الخيرية، حاوية تضم أجهزة طبية لدعم مراكز رعاية كبار السن وأصحاب الهمم في جمهورية موريتانيا، ضمن جهود الجمعية في رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في المناطق النائية.

وقال محمد عبدالرحمن آل علي، مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي في الجمعية: شملت المساعدات الطبية 44 سريراً طبياً و16 كرسياً متحركاً لكبار السن وأصحاب الهمم، وأجهزة تنفس صناعي، إلى جانب توزيع 1000 نسخة من القرآن الكريم على المساجد في بعض القرى النائية، و9 أطنان من التمور ضمن استعدادات شهر رمضان المبارك، واستفادت منها 1000 أسرة في مناطق متفرقة من أنحاء العاصمة نواكشوط.

وأشار آل علي إلى أن الجمعية تستهدف من وراء هذا الدعم نحو 2500 مستفيد، وتكمن أهمية المبادرة في حرص الجمعية على تقديم الدعم اللوجيستي الذي يسهم في الارتقاء بالخدمات الطبية للمرضى، وخصوصاً كبار السن وأصحاب الهمم في البلدان التي تفتقر مؤسساتها إلى هذه الأجهزة، كما أن توزيع المصاحف يسهم في نشر علوم القرآن الكريم بين سكان تلك المناطق التي تشتد فيها الحاجة والعوز إلى الدرجة التي تخلو فيها مساجد هذه المناطق من المصاحف، وهو ما يؤكد بدوره معاني العطاء التي يتصف بها مجتمع الإمارات.

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