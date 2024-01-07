عبد الله الفلاسي: انضمام الإمارات إلى مشروع "محطة الفضاء القمرية"نجاح جديد

المصدر: دبي-البيان

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قال عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن القيادة الرشيدة تباهي بأبنائها العالم، وطموحها أن يعانقوا عنان السماء دائماً، وأن يكونوا مع الصفوة من شعوب العالم، يحققون الإنجازات الرفيعة، ويخدمون البشرية باكتشافاتهم وابتكاراتهم.

وأضاف ان مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية “Gateway”، نجاح جديد تضيفه دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله، إلى سلسلة النجاحات المتواصلة التي تحققها الدولة بسواعد أبنائها، وترسيخاً لمكانتها في جميع مجالات علوم الفضاء.

وأوضح الفلاسي أن الإمارات تفخر بكوادرها الوطنية المؤهلة والمتمكنة والمتسلحة بالعلم الذين يسطرون أروع الأمثلة في تحقيق المستحيل؛ فكما تمكن أحد أبنائها من المكوث في محطة الفضاء الدولية لمدة ستة أشهر والسير في الفضاء الخارجي، فأبناء الإمارات قادرون بفضل من الله تعالى، ومن ثم بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، أن يصلوا إلى القمر ويسهموا أسهاماً متميزاً في المشروع العالمي لإنشاء محطة الفضاء القمرية، الذي يضم نخبة الدول المتخصصة في مجال استكشاف الفضاء.

وأشار إلى أن الإمارات لديها استراتيجية طموحة تهدف إلى تطوير كوادرها وتأهيلهم بشكل قوي ليكونوا في طليعة مسيرة الاستكشاف العلمي، وترسيخ مكانتها في قطاع الفضاء، وكفاءاتنا الوطنية قادرة على بلوغ أعلى المراتب في هذا القطاع باعتباره أحد القطاعات الحيوية لتحقيق التنمية المستدامة.

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