حمدان بن محمد: الإمارات تسهم بإعادة البشر إلى القمر بعد غياب تجاوز 50 عاماً

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الإمارات تسهم بإعادة البشر إلى القمر بعد غياب تجاوز 50 عاماً مشيراً سموه إلى أن انضمام الإمارات لمشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية من أهم المشاريع الدولية في مجال استكشاف الفضاء في القرن الـ 21.

وقال سموه عبر منصة "أكس": "نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز والعالم العربي انضمام الإمارات لمشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية Gateway إلى جانب الولايات المتحدة واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي وهو من أهم المشاريع الدولية في مجال استكشاف الفضاء في القرن الـ 21، وضمن هذا المشروع سنرسل أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى القمر بعد اكتمال المحطة في 2030."

وأضاف سموه: "وسيعمل فريقي في مركز محمد بن راشد للفضاء على تصميم وتطوير وتشغيل بوابة الإمارات وهي وحدة معادلة الضغط الخاصة بالمحطة. بهذا المشروع تُساهم الإمارات بإعادة البشر إلى القمر بعد غياب تجاوز 50 عاماً، ومن تلك المحطة ستنطلق مهمات السير في الفضاء حول القمر وستنطلق مشاريع فضائية نحو المريخ تحمل بصمة عيال زايد بطموح وطن لا يعرف المستحيل."

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