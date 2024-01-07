طقس الإمارات غداً صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة شرقاً وعلى الجزر والسواحل الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباحاً مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل االضباب أوالضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح: شمالية شرقية – شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: متوسط - خفيف.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:06 و الجزر الأول عند الساعة 17:54 .

بحر عمان: خفيف إلى متوسط.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 20:38 والمد الثاني عند الساعة 06:45 والجزر الأول عند الساعة 13:16 والجزر الثاني عند الساعة 01:56.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 17 80 45

دبي 26 17 80 40

الشارقة 26 16 80 35

عجمان 26 17 85 40

أم القيوين 27 15 85 35

رأس الخيمة 28 16 85 50

الفجيرة 26 19 65 30

العـين 27 14 85 35

ليوا 25 13 90 40

الرويس 24 18 80 35

السلع 25 17 80 30

دلـمـا 26 18 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 27 19 80 35

أبو موسى 27 19 80 40

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