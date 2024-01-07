محمد بن راشد: الإمارات ستتولى تطوير وحدة كاملة ضمن محطة الفضاء القمرية تزن 10 أطنان

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات ستتولى تطوير وحدة كاملة ضمن المحطة الفضائية القمرية تزن 10 أطنان، جاء ذلك خلال حفل إعلان انضمام الإمارات إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية بجانب الولايات المتحدة واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي

قال سموه عبر منصة "إكس" :"بدأنا عامنا الجديد 2024 في دولة الإمارات بمشاريع استثنائية بحمدالله .. واليوم حضرت رفقة أخي رئيس الدولة حفظه الله إعلان انضمام دولة الإمارات لمشروع علمي عالمي لبناء محطة الفضاء القمرية إلى جانب الولايات المتحدة وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي.. وضمن هذا المشروع سيصل أيضاً أول رائد فضاء إماراتي عربي لمدار القمر … ستتولى الإمارات تطوير وحدة كاملة ضمن المحطة تزن 10 أطنان .. وسيتم إنشاء مركز عمليات فضائية في الدولة للمحطة الجديدة .. ومركزاً عالمياً لتدريب رواد الفضاء أيضاً على أرض الدولة."

واضاف سموه: "تمثل محطة الفضاء القمرية عودة البشر للقمر والمنصة الرئيسية التي ستنطلق منها رحلات البشر للوصول للمريخ أيضا .. سيبدأ العمل فوراً .. وستكون الإمارات ضمن هذا المشروع الذي يمثل أحد أكبر طموحات البشر في الفضاء خلال العقد المقبل فخورين بمشاريعنا .. فخورين بكوادرنا .. فخورين بطموحات أبنائنا .. ومتفائل بالعام الجديد الذي سيكون الأجمل والأعظم بإذن الله في دولة الإمارات."

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