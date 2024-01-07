محمد بن زايد: حضرت وأخي محمد بن راشد حفل إعلان الإمارات انضمامها إلى مشروع بناء محطة الفضاء القمرية

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن مشاركة الإمارات في مشروع بناء محطة الفضاء القمرية يجسد حرصها على تعزيز الشراكة مع العالم لخدمة العلم والبشرية وضمان تحقيق التقدم والازدهار للجميع.

وقال سموه عبر منصة "إكس":" حضرت اليوم بصحبة أخي محمد بن راشد حفل إعلان دولة الإمارات انضمامها إلى مشروع بناء محطة الفضاء القمرية. مشاركة الدولة في هذا المشروع إلى جانب دول كبرى ومتقدمة، تجسد حرصها على تعزيز الشراكة مع العالم لخدمة العلم والبشرية وضمان تحقيق التقدم والازدهار للجميع."

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