الأمن السيبراني يكشف مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي

المصدر: البيان

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كشف مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر حسابه الرسمي في منصة إكس مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، وجاءت كالتالي:

تسلم أدوية خاطئة أو تالفة

يمكن أن يؤدي الوصول غير المصرح به والتلاعب إلى تسلم المرضى عناصر غير صحيحة أو تالفة أو مزيفة، مع تداعيات صحية خطيرة محتملة.

خروقات البيانات وفقدان السرية

لا يؤدي خرق البيانات إلى انتهاك ثقة المريض فحسب، بل يعرضه أيضاً للمخاطر، ويمكن أن يكون لفقدان السرية تأثير رادع، مما يثني المرضى عن مشاركة معلومات حيوية مع مقدمي الرعاية.

سرقة الهوية

يمكن أن تؤدي سرقة هذه البيانات إلى الاحتيال على الهوية، ما يسبب عواقب مالية وقانونية طويلة الأمد للمرضى.

قرارات طبية خاطئة

يمكن أن يؤدي الوصول غير المصرح به إلى تغيير أو تزوير معلومات المريض، ما يؤدي إلى تشخيصات خاطئة، وتعريض حياة المرضى للخطر.

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