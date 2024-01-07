الوزراء الجدد.. مسيرة رائدة في العمل الحكومي

المصدر: دبي ـ البيان

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شغل الوزراء الجدد مناصب متعددة في مختلف قطاعات العمل الحكومي، حيث عمل معالي محمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع، مستشاراً في ديوان الرئاسة منذ العام 2022، كما شغل منصب وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، من العام 2009، وحتى العام 2022، وعمل خلال الفترة من العام 2006، وحتى العام 2008 نائباً لرئيس جهاز الشؤون التنفيذية.

يحمل معاليه درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال في مجال الشؤون المالية من جامعة سفولك ـ بوسطن، بالولايات المتحدة الأمريكية.

ريادة في الابتكار

وشغلت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، منصب وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات بوزارة التربية والتعليم منذ يوليو 2016، كما عملت مديرة لإدارة الابتكار وريادة الأعمال في وزارة التربية والتعليم، وتولت دور المتحدث باسم حكومة دولة الإمارات خلال فترة التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد19»، كما شغلت معاليها عضوية العديد من اللجان، منها لجنة التحول الرقمي، واللجنة الوطنية لوقاية الأسرة، والمجلس الخليجي للموهوبين، وتترأس عدة لجان وطنية منها مجلس حماية الطفل في البيئة التعليمية، واللجنة الوطنية للتعليم الأخضر، واللجنة الوطنية للفنون الإبداعية في التعليم، كما قادت اللجنة التنظيمية لاستضافة أولمبياد العلوم الدولي للناشئين 2021، أولمبياد الأحياء الدولي 2023.

تحمل معاليها درجة الدكتوراه في هندسة الحاسوب من جامعة خليفة، ودرجتي البكالوريوس والماجستير في علوم الحاسوب من جامعة الشارقة، وحصلت على دبلوم الابتكار في العمل الحكومي من مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي وبرنامج القيادة الدبلوماسية من أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.

ويعد معالي الدكتور المهندس سلطان بن سيف النيادي وزير دولة للشباب، ورائد الفضاء هزاع المنصوري أول رائدي فضاء إماراتيين ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي تم إطلاقه في عام 2017 بهدف تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة، وأنجز معاليه عبر المهمة التي انطلقت في 2 مارس 2023 على متن مركبة الفضاء «سبيس إكس دراجون إنديفور» أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب على متن محطة الفضاء الدولية.

نجح معالي سلطان النيادي في إجراء العديد من التجارب والأبحاث العلمية المهمة في الفضاء، وفي 28 أبريل 2023 حقق النيادي إنجازاً مهماً عندما أصبح أول عربي يشارك في مهمة نشاط خارج المركبة، وفي 4 سبتمبر الماضي عاد إلى الأرض بعد أداء مهمة في محطة الفضاء الدولية استمرت 6 أشهر، شارك خلالها في نحو 200 تجربة علمية، خلال وجوده على متن محطة الفضاء الدولية.

حصل معاليه على درجة البكالوريوس في هندسة الإلكترونيات والاتصالات من جامعة برايتون، ببريطانيا، ودرجة الماجستير في أمن المعلومات والشبكات من جامعة جرينفيث بأستراليا، ودرجة الدكتوراه في تكنولوجيا منع تسرب البيانات من الجامعة نفسها، كما حصل على جائزة أفضل طالب في كلية زايد العسكرية، وجائزة جامعة جرينفيث للأداء المتميز، وجائزة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم للإنجازات العلمية، وهو كذلك عضو في منصة الإمارات للتطوع.

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