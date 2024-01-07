سالم المري: النيادي خير من يمثل شباب الوطن وطموحاتهم

المصدر: دبي - البيان

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بارك سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء لمعالي الدكتور سلطان النيادي تعيينه وزير دولة للشباب، وقال: «الدكتور سلطان كان فخراً لكل شاب إماراتي وعربي في الفضاء، واليوم هو خير من يمثل شباب الوطن وطموحاتهم. أتمنى له كل التوفيق في هذه المسؤولية الجديدة، ولي كامل الثقة بنجاحه بإذن الله».

وأضاف: «اختيار سلطان في هذا المنصب سيُلهم شباب الوطن، ويرفع سقف طموحاتهم وأحلامهم. نحن على يقين بأنه سيعمل بجد واجتهاد، لدعم مشاريع وبرامج، تشجع الشباب على المشاركة الفعالة في كل الميادين».

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