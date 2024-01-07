حمد المنصوري: سلطان النيادي سينقل شغفه  إلى كل شاب طموح

المصدر: دبي - البيان

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قال حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء: «أتمنى التوفيق للدكتور سلطان النيادي في منصبه الجديد كوزير دولة للشباب.. سلطان قدَّم ولا يزال الكثير لقطاع الفضاء الوطني، وسينقل شغفه وروح الاجتياح التي يتميز بها إلى كل شاب إماراتي طموح، كما ألهمنا خلال أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب».

وأضاف: «نتطلع إلى المزيد من الإنجازات والريادة في مسيرته المهنية الجديدة.. يعد توليه هذا المنصب بمثابة خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الشباب في المجتمع ودعمهم في تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية».

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