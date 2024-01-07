«القمة» تجمع 3 مشاهير ألعاب إلكترونية عالميين

المصدر: دبي - وام

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يتعرف الجمهور العالمي، في «قمة المليار متابع إلى أسرار ثلاثة من مشاهير عالم الألعاب الإلكترونية، الذين استخدموا مهاراتهم لخلق عوالم افتراضية أحبها الملايين، جاذبين أكثر من 188 مليون متابع إلى حساباتهم، حيث أصبحوا روَّاداً في عالم يتخذ من الألعاب الإلكترونية مسرحاً للإبداع والثراء.

والمشاهير 3 هم جيرمان جارمينديا، وأوجوال تشوراسيا، وميث بات، الذين سيشاركون في القمة التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل، والتي تسلط الضوء على دور صنّاع محتوى الألعاب الرقمية في تشكيل ثقافة الإعلام الجديد.

يحظى محترف الألعاب الإلكترونية، التشيلي جيرمان جارمينديا، بمتابعة أكثر من 121 مليون، حيث تمكن من تحويل حياتهم اليومية إلى مسرحٍ فنيٍ يعج بالمرح أثناء ممارسته ألعابه الإلكترونية.

من أرض الأساطير والحكايات، الهند، جاء أوجوال تشوراسيا، صاحب قناة «تكنو جيمرز»، الذي نسج من الألعاب الإلكترونية عالماً مليئاً بالإثارة والمغامرة. وبصفته أحد أبرز وجوه الـ «جيمينج» في الهند، يستعد تشوراسيا لإبهار الجماهير في «قمة المليار متابع 2024»، حيث يحتفي بمتابعيه البالغ عددهم أكثر من 50 مليوناً.

بدأ «تكنو جيمرز» رحلته في عالم الألعاب الإلكترونية في منتصف 2010، ولم يلبث أن أصبح محط أنظار الجماهير، الذين يتطلعون بحماس لمشاهدة «تكنو جيمرز». تمثل مشاهدة الهندي ميث بات أكثر من متابعة يوتيوبر يلعب ألعاباً إلكترونية، إذ يمكن وصفها بمشاهدة فيلم سينمائي حافل بالأكشن والرعب والمغامرات، بسبب أسلوبه المثير، الذي جذب لقناته أكثر من 17.6 مليون متابع.

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