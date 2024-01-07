«قمة المليار متابع» الملتقى العالمي الأكبر لصناع المحتوى

المصدر: دبي - البيان

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نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي عبر حسابه الرسمي على منصة «ستوري إنستغرام» مقطع فيديو حول استضافة الإمارات للنسخة الثانية من «قمة المليار متابع» يومي 10 و11 يناير الجاري، والتي تعد الملتقى العالمي الأكبر لصناع المحتوى.

وتضمن الفيديو معلومات عن القمة حيث يشارك فيها أكثر من 3000 صانع محتوى يتابعهم 1.6 مليار متابع من جميع أنحاء العالم، بينهم 150 متحدثاً من أشهر صناع المحتوى الرقمي العالمي.

كما تحتضن القمة 200 شركة إنتاج محتوى إعلامي و100 وكالة للإنتاج الرقمي تشارك في القمة، و7000 مشارك في أكثر من 100 فعالية و100 رئيس تنفيذي يحضر القمة.

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