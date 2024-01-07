ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الشامسي والنقبي والنعيمي

المصدر: رأس الخيمة - وام

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حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة مساء أمس حفل زفاف صقر حميد علي المكروف الشامسي، على كريمة علي أحمد طحنون النقبي، في قاعة الكورنيش برأس الخيمة.

وهنأ سموه العروسين بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يكلل حياتهما بالرفاه والبنين.

وقدمت إحدى الفرق الحربية فنونها التراثية الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

كما حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة مساء أمس حفل زفاف إبراهيم سلطان عبدالله بن نصيب النعيمي، على كريمة أحمد يوسف بن درويش النعيمي، في قاعة السيف رأس الخيمة.

وهنأ سموه العروسين بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يكلل حياتهما بالرفاه والبنين.

وقدمت إحدى الفرق الحربية فنونها التراثية الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

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