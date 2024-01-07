«نسائية كهرباء دبي» توفر بيئة عمل محفزة للموظفات

المصدر: دبي - البيان

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تؤدي اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي دوراً مهماً في تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية من حيث توفير بيئة عمل محفزة تحقق التوازن بين الحياة العملية والاجتماعية للموظفات، من خلال توفير الإمكانات التي تساعدهن على مواصلة تحصيلهن العلمي واكتساب المعارف والخبرات التي تعزز مهاراتهن الوظيفية والأسرية.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، وفرت الهيئة آلاف الفرص التدريبية لموظفاتها. وخلال عام 2023، نظمت اللجنة النسائية أكثر من 50 ورشة وفعالية مجتمعية ومهنية وتخصصية شارك بها أكثر من 1000 موظفة، كما استقبلت اللجنة 4 وفود ضمن زيارات المقارنات المعيارية للتعرف إلى أفضل الممارسات التي تعتمدها اللجنة. ومن خلال مبادرة «إضاءة»، سلطت اللجنة النسائية الضوء على إنجازات 10 من موظفات الهيئة ممن حققن إنجازات كبرى محلياً وعالمياً. كما شاركت الموظفات في العديد من الأعمال التطوعية وبلغ إجمالي الساعات التطوعية لموظفات الهيئة خلال العام الماضي أكثر من 16.000 ساعة في 28 مبادرة إنسانية ومجتمعية.

وأشارت فاطمة محمد الجوكر رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن اللجنة، بتوجيهات ودعم الإدارة العليا في الهيئة، تهدف من خلال تنظيم الأنشطة والفعاليات الاجتماعية المختلفة إلى إحداث تأثير إيجابي فاعل ومستدام لدى الموظفات لتوطيد أواصر التعاون المشترك بينهن، كما تحرص اللجنة على إبرام الشراكات الفعالة مع مختلف الجهات والمؤسسات المحلية، لتزويد الموظفات بالخبرات والمعارف.

فعاليات وبرامج

شاركت الهيئة في النسخة الـ 11 من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وضم فريق الهيئة المشارك في جميع ألعاب البطولة 44 موظفة موهوبة ومتدربة.

ونظمت اللجنة منتدى يوم المرأة الإماراتية للسنة التاسعة على التوالي، وكرمت من خلاله 15 موظفة إماراتية. وتضمن المنتدى جلسة حوارية تحت عنوان «المرأة الإماراتية.. قوة ناعمة لتطلعات واعدة».

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