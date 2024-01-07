انطلاق مسابقة الشيخة هند للقرآن الكريم للدورة «24» بفرعي الذكور والإناث

المصدر: دبي-البيان

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انطلقت مساء أمس فعاليات مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم للدورة «24» لعام 1445هـ/2024 بفرعيها للذكور بالمقر الرئيسي لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بدبي، وللإناث بمقر جمعية النهضة النسائية بدبي وذلك بحضور أعضاء اللجنة المنظمة ومرافقي المتسابقين وجمهور من المهتمين بمتابعة المسابقات القرآنية، وقد تقدم أمام لجنة تحكيم الذكور 7 متسابقين من مرشحي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالعين وهم كل من: عبدالمالك محمد يونس الفرع الأول، عمر معمر علي بانبيله الفرع الأول، عبدالله محمد سالم مصبح العيسائي الفرع الثاني من النهاية، حميد الله حبيب الله الفرع الثاني من البداية، محمد العسري الفرع الثالث من النهاية، زايد محمد حسن الكثيري الفرع الرابع من النهاية، أبوبكر عطا الله الفرع الخامس من النهاية، فيما تسابقت أمام لجنة الإناث 8 متسابقات وهن: مريم محمد تاج الدين الفرع الأول، فاطمة إبراهيم جاسم الحمادي الفرع الأول، ربا حسين إبراهيم حمزة الفرع الثاني من البداية، قمران ببي محمد خالد الفرع الثاني من البداية، اليازية حمد مبارك العامري الفرع الثاني من النهاية، علياء علي محمد العنتلي الفرع السادس من النهاية، أسماء محمد بجاس الكوري الفرع الثالث من البداية، ريم حسن علي القحطاني الفرع الثالث من البداية.

وفي كلمة الافتتاح أشاد فضيلة الشيخ إبراهيم جاسم المنصوري رئيس لجنة التحكيم بالمستوى الذي وصلت إليه مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في الدورة «24» باعتبارها ثمرة من ثمرات انتشار مراكز التحفيظ والمسابقات القرآنية الرائدة داخل الدولة والتي حققت إنجازات وطموحات الكثيرين من حفظة كتاب الله، ومع مقربة من إكمالها ربع قرن، فقد تزايدت أعداد المشاركين بها، وساهمت عبر الدورات السابقة في تشجيعهم لحفظ كتاب الله وتعليمه وتأهيل الكثيرين منهم للمسابقات الدولية، والتنافس الشريف بين مراكز التحفيظ في أرجاء الدولة، والتي تحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة.

وأشاد ولي أمر المتسابق زايد محمد حسن الكثيري بالمسابقة ودورها الكبير في تشجيع وتحفيز طلاب العلم على حفظ كتاب الله والتسابق في هذا الميدان المبارك الذي يلحق الآباء ومن كان لهم دور في دعم أبنائهم على حفظ القرآن وتعلمه، مقدماً شكره للقائمين على أمور الجائزة على جهودهم الحثيثة ونجاح مسابقات القرآن الكريم المحلية والدولية جعلها الله في ميزان حسناتهم والقائمين عليها وفي ختام فعاليات اليوم الأول تم السحب على جوائز قيمة للحضور.

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