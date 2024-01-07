«فزعة» توفر خصومات وخدمات طبية مجانية في مستشفى «التداوي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّعت مبادرة «فزعة» اتفاقاً مع مجموعة التداوي الصحية، لتوفير الخدمات العلاجية والمزايا الجيدة لأعضاء فزعة في مستشفى التداوي والمراكز الصحية التابعة لها. وتوفر عضوية «فزعة» مجموعة من العروض والخدمات الحصرية لأعضائها، بما في ذلك خدمات فزعة هيلث، وفزعة همم الخاصة بمجال الصحة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات المقدمة لدى برنامج فزعة.

وقال العقيد أحمد محمد بوهارون مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، الرئيس التنفيذي لفزعة: يسرنا توقيع الشراكة والتعاون مع «مجموعة تداوي الصحية»، في إطار حرصنا الدائم على المشاركة في كافة المبادرات والخدمات المجتمعية الريادية والخاصة في مجال الصحة، والتي تسهم في تعزيز جودة الحياة والنمو في المجتمع الإماراتي، والارتقاء بالعمل والخدمات التكافلية.

من جانبه، قال مروان حاجي ناصر رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية، إن الاتفاقية تمنح أعضاء فزعة خصومات على الخدمات العلاجية التي يحصل عليها المرضى في مختلف عيادات المستشفى والمراكز الصحية التابعة للمجموعة.

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