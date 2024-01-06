تعرف إلى طقس الإمارات خلال هذا الأسبوع

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الأسبوع القابل صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة ونشطة خاصة على البحر مثيرة للغبار.. وإليكم بياناً بتوقعات الطقس لهذا الأسبوع (من 7 إلى 11 يناير الجاري).

الأحد

الطقس: رطب على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً – صحو إلى غائم جزئي - وتظهر السحب المنخفضة شرقاً وعلى السواحل.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة غرباً مثيرة للغبار أحياناً وشرقية وشمالية شرقية شرقاً خفيفة الى معتدلة السرعة وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف الى متوسط الموج في بحر عمان.

الإثنين

الطقس: رطب على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً – صحو إلى غائم جزئي وتظهر السحب المنخفضة شرقاً وعلى الجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباحاً – ارتفاع في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة احياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

البحر: متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: رطب على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً غرباً – صحو إلى غائم جزئي وتظهر السحب المنخفضة على السواحل.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

البحر : خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الأربعاء

الطقس : رطب على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً – صحو إلى غائم جزئي .

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

البحر : خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الخميس

الطقس : رطب على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً – صحو إلى غائم جزئي – انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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