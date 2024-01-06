منصور بن زايد يحضر حفل زفاف محسن المزروعي في مجلس البطين

المصدر: وام

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حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم - في مجلس البطين في أبوظبي - حفل زفاف محسن محمد محسن بن حفيظ المزروعي إلى كريمة المرحوم محسن سالم بن غانم المنصوري.

,هنأ سموه العريسين وذويهما بهذه المناسبة متمنيا لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.

وأعرب ذوو العريسين عن سعادتهم بمشاركة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أفراحهم ومناسباتهم.

وقد تخلل الحفل أهازيج وعروض من الفنون الشعبية الإماراتية.

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