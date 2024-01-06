سلطان النيادي: دعم شباب الوطن ساعد على نجاح مهمتي بالفضاء.. والآن دوري لأكون في خدمتهم

المصدر: البيان

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تقدم معالي سلطان النيادي وزير دولة للشباب، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على ثقتهما باختياره وزير دولة للشباب ضمن مجموعة التعديلات الوزارية التي أعلنت، اليوم "السبت".

وقال معاليه على حسابه في عبر منصة "إكس": "شكرًا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ثقتكم الغالية.

دعم إخوتي شباب الوطن كان من أهم ما ساعد على نجاح مهمتي في الفضاء. والآن دوري لأكون داعمًا لهم وفي خدمتهم، لنحقق معًا نجاحات جديدة لوطننا الغالي".

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