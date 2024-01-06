طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة ونشطة خاصة على البحر مثيرة للغبار.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية – شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط ، و سيحدث المد الأول عند الساعة 09:23 والمد الثاني عند الساعة 22:41 و الجزر الأول عند الساعة 17:08 والجزر الثاني عند الساعة 02:35.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ، و سيحدث المد الأول عند الساعة 19:57 والمد الثاني عند الساعة 05:38 و الجزر الأول عند الساعة 12:36 والجزر الثاني عند الساعة 00:54.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 18 85 45

دبي 26 18 80 40

الشارقة 25 17 85 45

عجمان 24 19 80 45

أم القيوين 25 16 85 45

رأس الخيمة 26 15 80 30

الفجيرة 26 18 75 35

العـين 24 15 85 35

ليوا 24 15 85 45

الرويس 22 19 80 50

السلع 23 15 80 40

دلـمـا 24 19 80 45

طنب الكبرى 24 21 70 40

الصغرى 24 21 70 40

أبو موسى 23 21 70 55

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