شرطة دبي تكرم مُقيماً تقديراً لتعاونه في تعزيز الأمن

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرم العقيد عبد السلام أحمد المهري، رئيس قسم الشؤون الإدارية في مركز شرطة بر دبي، المقيم الشاب محمد قيصر محمد حنيف، تقديراً لتعاونه وحسن تصرفه، الأمر الذي ساهم في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع.

وأشاد العقيد المهري بحسن تصرف محمد قيصر وسرعة بديهيته، مؤكداً أن التكريم يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تكريم المساهمين والمتعاونين معها، سواء من العاملين في الإدارات العامة في شرطة دبي أو الجمهور الخارجي، تقديراً لدورهم الإيجابي والفعّال في خدمة المجتمع، وحرصهم ليكونوا أفراداً فاعلين ومُبادرين، الأمر الذي يدعم عمل الشرطة ويعزز جهودها نحو ترسيخ شعور الأفراد بالأمان.

وقدم العقيد المهري، الشكر لمحمد قيصر على تعاونه وإيجابيته، في حين أعرب الأخير عن سعادته بالتكريم، وأكد أنه حافز له وللجميع بأهمية التعاون مع الأجهزة الشرطية لخدمة المجتمع وتعزيز استقراره.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز