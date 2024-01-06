المصدر: البيان

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أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن تعيين مريم حارب المهيري رئيساً لمكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في منصة إكس "نعلن عن تعيين الأخت مريم حارب المهيري رئيساً لمكتب الشئون الدولية في ديوان الرئاسة وذلك مع نهاية فترتها في وزارة البيئة .. مريم حارب قدمت الكثير لدولة الإمارات في ملف البيئة والأمن الغذائي داخلياً وخارجياً .. وأشاد بها كل من تعامل معها في الداخل والخارج .. وقادت ملف الإمارات في COP28 بكل مهنية واقتدار … فخور بها .. وننتظر منها انجازات جديدة في مهامها الوطنية القادمة" .

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