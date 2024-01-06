تعيين محمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع وعضواً في مجلس الوزراء

المصدر: البيان

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أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن تعيين محمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير دولة لشئون الدفاع وعضواً في مجلس الوزراء.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في منصة إكس "نعلن اليوم عن تعيين محمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير دولة لشئون الدفاع وعضواً في مجلس الوزراء .. عمل محمد بن مبارك سابقاً وكيلاً لديوان ولي عهد أبوظبي ومستشاراً في ديوان الرئاسة .. مع شكرنا وتقديرنا للأخ محمد البواردي الذي كرس حياته في خدمة بلاده عبر سيرة متفانية ومخلصة لقادته.. ومسيرة من الإنجازات في خدمة وطنه".

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