محمد بن راشد يعلن تعيين سلطان النيادي وزير دولة للشباب

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن تعيين سلطان النيادي وزير دولة للشباب في دولة الإمارات.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في منصة إكس "تعيين سلطان النيادي وزير دولة للشباب في دولة الإمارات . سلطان رائد فضاء .. وحاصل على الدكتوراة .. وخدم بلاده في السلك العسكري وفي قطاع الفضاء.. وخدم البشرية في المجال العلمي .. وأول عربي يمشي في الفضاء وأول عربي يقضي أطول مهمة فضائية عربية لمدة 6 أشهر .. وهو من أقرب الشباب لقضايا الشباب .. وأكثرهم حرصاً على خدمتهم والارتقاء بهم" .

وأضاف سموه "كل التوفيق لسلطان وسيستمر في أداء مهامه العلمية والفضائية بالإضافة لمسؤولياته الجديدة .. ونقول له نريد لشبابنا أن تكون أقدامهم متجذرة في أرضهم وتاريخهم وثقافتهم .. وأعناقهم في السماء .. ننافس بهم الأمم .. ونفاخر بهم العالم . ونحن معك في هذه المهمة".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز