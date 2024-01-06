شرطة عجمان تعيد طفلة تائهة من أصحاب الهمم إلى ذويها في أقل من ساعة من فقدانها

المصدر: البيان

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عثرت القيادة العامة لشرطة عجمان على طفلة من الجنسية العربية بعمر 9 سنوات من أصحاب الهمم، ضلت طريقها في منطقة الراشدية بإمارة عجمان وأعادتها الشرطة إلى ذويها سالمة.

وقال العقيد غيث خليفة الكعبي رئيس مركز شرطة المدينة الشامل إن دورية أمان عثرت على الطفلة تائهة أثناء تغطيتها الامنية في منطقة الراشدية بعجمان في الفترة المسائية، وتم تهدئتها واصطحابها إلى مركز شرطة المدينة الشامل، حيث حضرت أخصائية اجتماعية من مركز الدعم الاجتماعي بعجمان للعناية بالطفلة والتواصل معها ورعايتها، وخلال ثلاثين دقيقة وبالتواصل مع غرفة العمليات تمكنت الشرطة من العثور على ذويها وابلاغهم بتواجد الطفلة في مركز شرطة المدينة الشامل وتم استدعاؤهم لتسليمهم الطفلة وهي بتمام الصحة والعافية في اقل من ساعة بعد فقدانها.

ودعا رئيس مركز شرطة المدينة الشامل الأهالي إلى أهمية وحماية ومراقبة الاطفال وخاصة اصحاب الهمم منهم، لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث.

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