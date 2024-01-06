شرطة أبوظبي ومديرية الأمن الأردني تستعرضان آفاق التعاون

المصدر: أبوظبي - البيان

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اطلع وفد من مديرية الأمن العام الأردني على جهود شرطة أبوظبي التطويرية والأنظمة التي تطبقها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، حيث جرى استعراض آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مختلف مجالات التدريب الأمني.

والتقى العميد الدكتور راشد محمد بورشيد نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية والمشرف العام على مذكرة التفاهم بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومديرية الأمن العام الأردني الوفد الزائر برئاسة العميد ركن زيد عبدالحميد الخالدي مدير مديرية التدريب في مديرية الأمن العام الأردني والمشرف العام على مذكرة التفاهم بين الجانبين، واستعرضا آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مختلف مجالات التدريب الأمني بحضور مديري الإدارات، وثمن الوفد الإنجازات التطويرية الكبيرة التي حققتها الأكاديمية في مجالات التدريب باتباع أفضل المعايير العالمية.

واستمع الوفد إلى شرح حول جهود الأكاديمية في الاستفادة من أحدث التقنيات المتطورة في مجالات التدريب وأبرزها التدريب الافتراضي وتقنيات الذكاء الاصطناعي باعتباره متطلباً حيوياً لإيجاد بيئة تفاعلية بين المتدرب والمادة التعليمية والتدريبية لتعزيز عملية الاستيعاب والتي تسمح بتطوير مختبرات افتراضية وسيناريوهات بأقل التكاليف مما يسهم في رفع القدرات والكفاءة والمهارات في مواجهة الأزمات.

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