بلدية عجمان تدشن «مسار» لإدارة العمليات المؤسسية

المصدر: عجمان ـ البيان

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دشنت دائرة البلدية والتخطيط ـ عجمان، البرنامج الإلكتروني لإدارة العمليات المؤسسية «مسار»، الذي يعتبر ضمن أفضل الأنظمة الإلكترونية في إدارة العمليات، ليعد الأول من نوعه على مستوى حكومة عجمان.

وأكدت المهندسة نورة راشد شطاف، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية وسعادة المتعاملين، أن دائرة البلدية لا ترتضي إلا بالتميز وتسعى جاهدة مستندة للكفاءات الطموحة لتحقيق التطوير والتحسين المنشود ومواصلة مسيرة الازدهار والتفوق في مختلف المجالات.

وأوضحت أن الدائرة تدشن اليوم برنامج مسار والهادف إلى تصنيف العمليات وهيكلتها وفق المنظومة الأمريكية APQC، كما ويدعم مبادئ المساءلة والشفافية، فضلاً على تسهيل إنجاز المهام، وتسريع الوصول إلى المعلومات ومساعدة الموظفين في إنجاز أعمالهم المتعلقة بالعمليات. وتابعت: إن العمل يجري على قدم وساق لتبني الأنظمة الذكية والتي تسهم في تحقيق أفضل النتائج ومواكبة تطلعات الدائرة الرامية للريادة والتفوق، موضحاً أن مسار والذي يمثل نظاماً متكاملاً لبناء نماذج العمل سيسهم في الارتقاء بمنظومة العمل ودفع عجلة التطور المستمر.

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