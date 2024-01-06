معايير لاستخدام أسطوانات الغاز في المواقع الإنشائية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت لجنة سلامة أنظمة الغاز بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل تعميماً يتناول الاستخدام الآمن لأسطوانات الغاز في المواقع الإنشائية، وذلك في إطار التزام اللجنة بأعلى المعايير البيئية والصحية في مواقع البناء والإنشاء لتوفير بيئة عمل آمنة، وضمان استيفاء اشتراطات السلامة الوقائية من الحريق في إمارة أبوظبي.

وتمّ تشكيل لجنة سلامة أنظمة الغاز تبعاً لإعلان دائرة الطاقة في أبوظبي عن مبادرة لتقييم سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في مباني إمارة أبوظبي، بهدف ضمان سلامة إمداداته واستخداماته وتنسيق الجهود المشتركة، ومراجعة إجراءات ومعايير سلامة أنشطة إمدادات وتركيبات الغاز وإجراءات تفادي الحوادث في الإمارة.

وأهابت اللجنة بجميع المقاولين والموردين الالتزام بهذا التعميم وتنفيذ كل تدابير واحتياطات السلامة الموصي بها، ولفتت إلى أنها ستقوم بمراقبة الامتثال لمعايير السلامة عن كثب واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أعلى معايير السلامة وتوفير بيئة عمل آمنة في مواقع البناء والإنشاء للحد من حوادث الحريق، مضيفة أنه يجب على جميع المقاولين والموردين الالتزام بشكل كامل بمتطلبات السلامة الواردة في التعاميم الصادرة من قبل اللجنة، كما يتحمل الاستشاريون مسؤولية ضمان الامتثال الكامل من قبل المقاولين بالمتطلبات اللازمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز