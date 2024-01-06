تمديد ساعات العمل لمراكز الرعاية الصحية في أبوظبي والعين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت الخدمات العلاجية الخارجية، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، عن تمديد ساعات العمل بمراكزها في أبوظبي والعين بهدف تحسين تجربة المريض ومستوى رضاه، وذلك تماشياً مع التزامها بتوفير تجربة صحية سلسة وسهلة للجميع في إمارة أبوظبي.

واعتباراً من 6 يناير، فإن مراكز الظفرة والمفرق والعين لطب الأسنان، ومراكز البطين والفلاح والمقطع ومدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد والشامخة والجاهلي والمويجعي الصحية، ومركزي المشرف والطوية التخصصية للأطفال، ومركزي الزعفرانة وعود التوبة للتشخيص والفحص الشامل، ستفتح أبوابها أيام السبت من كل أسبوع من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساءً.

كما ستقوم مراكز الباهية وبني ياس والهيلي واليحر ونعمة الصحية، التي تعمل أيام السبت، بتمديد ساعات العمل لتصبح من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساءً، كما سيعمل مركز المقام الصحي في العين أيام الأحد من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساءً، وسيظل مغلقاً أيام السبت.

وقالت الدكتورة أسماء الهلسة، المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية: «تلتزم الخدمات العلاجية الخارجية بمواصلة تحسين خدمات الرعاية الصحية، بهدف إرضاء المرضى بما يتماشى مع رؤية بيورهيلث».

وتابعت: «حرصنا على تمديد ساعات العمل في المراكز الصحية ومراكز طب الأسنان لاستيعاب المزيد من المرضى من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى خدماتنا».

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