«طرق دبي»: 20 درهماً الحد الأدنى لتعبئة «نول»

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تطبيق الحد الأدنى لتعبئة بطاقات نول «20 درهماً» في مكاتب بيع التذاكر ابتداء من 15 يناير الجاري ، والتي تمكن المتعاملين من دفع ثمن استخدام وسائط نقل طرق دبي كالمترو والحافلات والترام ووسائل النقل البحري كالباص والتاكسي المائيين.

كما تمكن بطاقة نول المستخدمين من دفع تعرفة مواقف المركبات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات ودفع رسوم دخول الحدائق العامة التابعة لبلدية دبي ودخول متحف الاتحاد ودفع أسعار مشترياتهم في عدد من متاجر التجزئة في إمارة دبي وعموم إمارات الدولة.

حلة جديدة

وأطلقت الهيئة مؤخراً إصداراً جديداً لـ «تطبيق الدفع نول» (nol Pay) بحلّةٍ جديدة ومزايا مبتكرة لمنصة الدفع الرسمية هذه، والمصممة لإحداث ثورة في تجربة التنقل في دبي للركاب من السكان والزوّار والسياح القادمين إلى الإمارة من جميع أنحاء العالم.

وتضمن الإصدار الجديد 4 مزايا جديدة لتطبيق الدفع نول لمستخدمي بطاقات نول تتمثل في: إعادة تعبئة الرصيد بشكل فوري في أي وقت ومن أي مكان وعلى المنصات كافة، حيث يمكن للمستخدمين تعبئة بطاقة نول بسهولة من خلال التطبيق بمزاياه الجديدة والمبتكرة.

كما تضمن خاصية تقديم طلب للحصول على بطاقة نول الشخصية مع التجديد من خلال ربط حساب المستخدم في هيئة الطرق والمواصلات بحساب الهوية الرقمية، إضافة إلى تسهيل خدمة تسجيل بطاقة نول غير المعرّفة من خلال الدخول بحساب الهوية الرقمية أيضاً.

حالة الطلب

وأتاح التطبيق أيضاً خدمة تتبع حالة الطلبات وإرسال الإشعارات بهذا الخصوص ليتمكن المستخدم من معرفة حالة طلباتهم بسهولة، واختصرت عملية الربط بالهوية الرقمية على المتعاملين الكثير من الوقت المهدر سابقاً في إدخال بياناتهم بشكل يدوي، وقللت عملية الربط من خطوات التقديم للحصول على الخدمة بشكل كبير، كما وفرت إمكانية ربط جميع بطاقات المتعاملين وإمكانية إدارتها من خلال حساباتهم الشخصية على التطبيق.

وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إطلاق خدمة واتساب لحجز وتعديل مواعيد فحص القيادة عبر المتحدث الآلي المؤسسي «محبوب» عبر الرقم (058800909)، وتأتي هذا الخطوة انسجاماً مع سياسة الهيئة المتمثلة في توفير خدماتها عبر مختلف القنوات الرقمية، ما يتيح للمستخدمين الوصول إلى هذه الخدمات بسهولة وأمان.

وأوضحت ميرة أحمد الشيخ، مديرة إدارة الخدمات الذكية في قطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي أن إطلاق خدمات مواعيد فحص القيادة يأتي عبر نظام المحادثة الآلي المؤسسي «محبوب» عبر تطبيق واتساب، حرصاً من الهيئة على تسهيل حصول المستخدمين على الخدمة، عبر التوثيق المسبق لرقم هاتف المستخدم والمسجل رسمياً ضمن سجلات المستخدمين، إذ يقوم المستخدم بتحديد موعد فحص القيادة بشكل تفاعلي ودفع رسوم الخدمة مباشرة من دون الحاجة لاستخدام تطبيق الهيئة أو دخول الموقع الرسمي لها.

وأضافت: يتميز «محبوب» بالقدرة على تلبية استفسارات المتعاملين ذات الصلة بخدمات الهيئة المعلوماتية والإجرائية والتفاعلية، كما تتميز تقنية المتحدث الآلي بخاصية التعلم المستمر من المحادثات السابقة، ما يساعد على فهم طبيعة الاستفسارات والرد عليها بصورة دقيقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز