«التوطين»: توظيف 92 ألف مواطن بالقطاع الخاص العام الماضي

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أبوظبي ـ محمد محسن

بقيادة ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، نجح برنامج «نافس» في تحقيق منجزات كبيرة فيما يتعلق بملف التوطين.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن أعداد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، وصل نهاية العام الماضي 2023 إلى 92 ألفاً، بزيادة تقدر بـ157 % مقارنةً بأعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص في سبتمبر 2021 مع بداية إطلاق برنامج «نافس».

وأفادت الوزارة بأن أكثر من 19 ألف شركة خاصة التزمت بتوظيف المواطنين بموجب قرارات وسياسات التوطين، ما أسهم في الزيادة التاريخية وغير المسبوقة في أعداد المواطنين الملتحقين بوظائف القطاع الخاص.

وتابعت: يأتي ذلك مع مواصلة تحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، والمتمثلة بتحقيق معدلات نمو التوطين بنسبة 2 % من وظائفها المهارية بشكل نصف سنوي، أي 1 % خلال النصف الأول و1 % خلال النصف الثاني من العام 2024.

أهداف «نافس»

و«نافس» برنامج حكومي اتحادي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية وتمكينها من شغل الوظائف في القطاع الخاص في الدولة خلال السنوات الخمس القادمة، ويندرج البرنامج تحت مظلة برامج ومبادرات «مشاريع الخمسين» التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في المسار التنموي في دولة الإمارات.

كما يسعى إلى الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وإعداد رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين بما يدعم اقتصاد الدولة.

ويستهدف «نافس» المواطنين الباحثين عن العمل والعاملين حالياً في القطاع الخاص والمناطق الحرة والقطاع المصرفي والمالي والتأميني، من كلا الجنسين والذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق، كما يستهدف أيضاً منشآت القطاع الخاص في الدولة ويشمل برامج ثرية أبرزها دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص وعلاوة لأبناء العاملين، وبرنامجي كفاءات وخبرة حيث يهدف الأخير إلى تدريب تصل مدته إلى 12 شهراً مع مكافآت مالية في شركات خاصة وشبه حكومية لدعم تطوير خبرات الخريجين الإماراتيين في قطاعات متنوعة.

قطاع التمريض

كما يعمل «نافس» أيضاً على تطوير قطاع التمريض وعبر المنح الدراسية المدفوعة من خلال برنامج المساعد الصحي لخريجي الثانوية، والدبلوم، والدبلوم العالي في طب الطوارئ، وبرنامج البكالوريوس للتمريض، ويستهدف تأهيل وتمكين 10000 مواطن في القطاع الصحي خلال السنوات الخمس القادمة.

وسيقوم بتنفيذ «برنامج كفاءات» شريكان لبرنامج «نافس» هما أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، ومركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت»، الذي يعد الذراع التجاري والبحثي والتدريبي لكليات التقنية العليا، وستعنى كلية فاطمة للعلوم الصحية، التابعة لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ACTVET، بتنفيذ برنامج تطوير كوادر قطاع التمريض، وتشرف على تنفيذ برنامج خبرة شركات خاصة وشبه خاصة تتناسب مع معايير البرنامج، أما «برنامج الإرشاد الوظيفي» فستتولى تنفيذه المؤسسة الاتحادية للشباب. وبحسب منصة «نافس» يحق لأي مواطن إماراتي يبلغ من العمر ما بين 18 ـ 60 عاماً، التسجيل في منصة نافس سواء للبحث عن عمل أو إيجاد فرص تدريبية.

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