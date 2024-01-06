«كرنفال شرطة دبي» يستعرض المشاريع الشرطية المستقبلية

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، نائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات بدبي، حفل انطلاق فعاليات «كرنفال شرطة دبي» في منطقة السيتي ووك، والذي يأتي تزامناً مع حفل تخريج أكاديمية شرطة دبي بالتعاون مع مهرجان دبي للتسوق، ويستمر حتى 7 يناير 2024، ويعرض الكرنفال لزائريه المشاريع الشرطية المستقبلية مع أحدث التطورات في مجال السلامة والتكنولوجيا في تجربة رائعة تنبض بالحياة بمشاركة الفرق الأمنية والاستعراضات الموسيقية والعسكرية.

وحضر فعاليات الحفل، العميد منصور القرقاوي مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والعميد مصبح سعيد الغفلي نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون الطوارئ، وأحمد الجميري مدير إدارة فعاليات الأعمال في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وماجي عبد الباسط مدير مهرجان دبي للتسوق، وأحمد المرزوقي مدير أول الفعاليات.

وتجول اللواء المزروعي في منصات الكرنفال الذي يعرض مسيرة الابتكار والتميز في شرطة دبي وصولاً إلى العالمية، وأحدث المشاريع الرائدة، والتقنيات التي تستخدمها لتطبيق علوم الأدلة الجنائية، والأدوات التقنية المتقدمة التي سترسم ملامح المستقبل في عمليات تطبيق القانون لتعزيز الأمن والأمان والعمل على تحقيق أعلى درجات السعادة لأفراد المجتمع.

وأكد اللواء المزروعي أن منظومة وجاهزية الابتكار في شرطة دبي تعد أحد أهم الممكنات الرئيسة والداعمة لمنظومة العمل الشرطي، وأن ما حققته وتحققه شرطة دبي في مجال الابتكار يعد مدعاة للفخر، مشيداً بالجهود المتميزة من الإدارة العامة للشؤون الإدارية في قيادة الابتكار بشرطة دبي بصورة ريادية تعكس المستوى المتقدم لشرطة دبي في المجالات كافة، شاكراً كل الشركاء الداخليين والخارجيين الذين لهم دور كبير في إنجاح فعاليات الكرنفال.

من جانبه، أوضح العميد منصور القرقاوي أن انطلاق الكرنفال تزامناً مع الفعاليات المصاحبة لحفل تخريج أكاديمية شرطة دبي يعكس أهداف شرطة دبي المجتمعية والتزامها المطلق بإرساء ثقافة السعادة، وتعزيز نعمة الأمن والأمان بين أفراد المجتمع.

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