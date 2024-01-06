«كهرباء دبي» مسيرة تميز عالمية تعزز النمو المستدام

المصدر: دبي - وائل نعيم

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تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي مسيرة التميز والنمو المستدام، وحققت الهيئة قفزات نوعية في مسيرتها خلال 2023، وعكست نتائجها الالتزام بدعم الأولويات الاستراتيجية الخاصة بالاستدامة، وتعزيز سعادة المتعاملين، والريادة والتميز التشغيلي على مستوى العالم، وتحقيق عوائد رأسمالية جاذبة للمساهمين.

وأضافت هيئة كهرباء ومياه دبي 200 ميغاوات جديدة من الطاقة النظيفة بالمرحلة الخامسة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية مايو الماضي كما تم تدشين أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركّزة على مستوى العالم، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وتعد المرحلة الرابعة من المجمع، التي ستصل قدرتها الإنتاجية إلى 950 ميجاوات، أكبر مشروع استثماري يستخدم ثلاث تقنيات مشتركة لإنتاج الطاقة النظيفة تشمل منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميجاوات، وبرج الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 100 ميجاوات، إضافة إلى ألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميجاوات، وباستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم وفق نظام المنتج المُستقِل للطاقة.

كما تم اختيار شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر «المتناقص الأفضل» لتنفيذ المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 1800 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل للطاقة.

قدرة إنتاجية

وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية 2,627 ميغاوات، ما يعادل أكثر من 16 % من القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة في الهيئة التي تبلغ 16,270 ميغاوات.

وبلغ عدد العدادات الذكية للماء والكهرباء في دبي 2.1 مليون عداد، وتضاعف عددها من 200 ألف عداد في المرحلة الأولى التي انتهت في يناير 2016 إلى مليونين و100 ألف عداد في يناير 2023.

حلول متكاملة

وتم تدشن مركز البيانات الأخضر التابع لشركة مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) التابعة لمجموعة «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، والذي يعّد أضخم مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم وفق تصنيف موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، وذلك في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، ويعتمد مركز البيانات الأخضر المحايد للكربون على الطاقة الشمسية بنسبة 100 %، حيث تتجاوز قدرته الإنتاجية 100 ميجاوات.

وحققت الهيئة 12.7مليار درهم إيرادات إجمالية خلال النصف الأول من العام الماضي وبلغ صافي الربح 2.7 مليار درهم، كما بلغت الأرباح التشغيلية لهيئة كهرباء ومياه دبي في 9 أشهر 6.9 مليارات درهم بارتفاع 6.8 %، وفقاً لنتائج الهيئة المالية الموحدة للربع الثالث من عام 2023.

إنجاز جديد

ونجحت هيئة كهرباء ومياه دبي في أبريل بإطلاق قمرها الاصطناعي النانوي الثاني «ديوا سات - 2» في إنجاز جديد يؤكد ريادتها في استخدام تقنيات الفضاء لتحسين عمليات وصيانة وتخطيط شبكات الكهرباء والمياه، وتم تصميم وتطوير القمر الاصطناعي النانوي بأيادٍ إماراتية في مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة، بالتعاون مع شركة «نانو أفيونيكس» في ليتوانيا.

ويتميّز القمر الاصطناعي النانوي «ديوا سات - 2»، من نوع (6U)، بكاميرا عالية الدقة (4.7 أمتار) ستستخدم لمهام مراقبة الأرض، وتوفر الكاميرا عالية التباين تصويراً مستمراً في 7 نطاقات طيفية من ارتفاع مداري يقدر بنحو 500 كيلومتر كما يتضمن القمر الاصطناعي الجديد أجهزة خاصة بقياس حجم غازات الدفيئة باستخدام الأشعة تحت الحمراء.

وواصلت الهيئة مسيرة تميزها في العام المنصرم، حيث دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي 676 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت في مختلف أنحاء إمارة دبي خلال النصف الأول من عام 2023، وتضمن العمل في هذه المحطات والمهام المرتبطة بها ما مجموعه 505,684 ساعة عمل وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

رقمان قياسيان

وحققت الهيئة إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازاتها العالمية وريادتها في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، من خلال رقمين قياسيين جديدين في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وذلك عن «أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة» في العالم بارتفاع 263.126 متراً و«أكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية» في العالم بقدرة 5,907 ميجاوات ساعة باستخدام الطاقة الشمسية المركزة بتقنية عاكسات القطع المكافئ والملح المنصهر.

وتم تسجيل الرقمين القياسيين الجديدين عن المرحلة الرابعة من المجمع والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية 950 ميجاوات بتقنيتي الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية.

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