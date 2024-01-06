«دوفات» 2024 يستعرض أحدث الابتكارات الصيدلانية

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق الأسبوع المقبل فعاليات الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات» 2024، وتستمر على مدار ثلاثة أيام من 9 وحتى 11 يناير في مركز دبي التجاري العالمي.

ويعد هذا الحدث أضخم تجمع لشركات الصيدلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن المتوقع أن يشهد أكبر حجم له منذ انطلاقه، ويستقطب أكثر من 32,000 زائر ومشارك من مختلف أنحاء العالم.

وعلى مدار السنوات الـ28 الماضية، تجلى دور مؤتمر ومعرض دوفات بصفته منصة عالمية فريدة تجمع نخبة من الخبراء في قطاع الصيدلة، حيث يقوم المعرض بتوفير تسهيلات استثنائية لموردي الأدوية ورواد الصناعة لتقديم أحدث المنتجات والتقنيات والحلول الصيدلانية، ويوفر فرصاً لتبادل المعلومات وأحدث الأفكار والرؤى والابتكارات في قطاع الصيدلة وتقنياتها، إضافة إلى استعراض كل ما هو جديد فيما يتعلق بالأدوية ورعاية المرضى.

ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة سوق الأدوية في دولة الإمارات العربية المتحدة 4.7 مليارات دولار بحلول عام 2025، مما يشير إلى نمو ملحوظ بلغ نسبة 27 % خلال السنوات الخمس الماضية.

وتوفر دولة الإمارات أكثر من 2.500 دواء منتج محلياً، مما يعكس القدرة التصنيعية القوية والمميزة للدولة في قطاع الصيدلة، وتشير التقديرات العالمية، إلى أن قيمة سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتجاوز الـ50 مليار دولار مما يعزز مكانة المنطقة في قطاع الصيدلة وصناعة الأدوية عالمياً.

ولا يقتصر دور مؤتمر ومعرض دوفات على كونه فعالية صيدلانية، بل يتجاوز ذلك ليجسد رحلة ملهمة تتلاقى فيها المعرفة بالابتكار، وتشكل مستقبل الرعاية الصحية لغد أكثر إشراقاً وصحة.

ويستضيف مؤتمر ومعرض دوفات 2024 مشاركين من 95 دولة حول العالم، ويشمل ذلك حضور 150 متحدثاً يقدمون 120 محاضرة و16 ورشة عمل. كما يستقبل الحدث عدداً من طلاب الجامعات والذين سيقومون بعرض 350 ملصقاً علمياً حول أحدث الأبحاث الطبية والابتكارات في القطاع، ويمتد المعرض في القاعات من 1 إلى 8 في مركز دبي التجاري العالمي، فيما يوفر المؤتمر المنعقد في قاعة الشيخ مكتوم العديد من ورش العمل.

وسيحصل المشاركون على 63 نقطة علمية (CME) معتمدة من هيئة الصحة بدبي، و22 نقطة في التطوير المهني المستمر (CPD) من جمعية صيادلة المستشفيات في أستراليا. وبالتزامن مع ذلك يستضيف الحدث فعاليات «The Pharma Business Hub» - مركز أعمال «فارما» والذي يتيح للمشاركين القدرة على التواصل مع الشركات وجدولة الاجتماعات التجارية واللقاء بشكل مباشر مع صانعي القرار رفيعي المستوى من كبار العارضين في دوفات.

وقال السفير الدكتور عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض دوفات، بالقول: «يواصل دوفات 2024 التزامه الراسخ بتعزيز أفضل المعايير في صناعة الصيدلة وتقنياتها من خلال تقديم منتجات عالية الجودة وتوفير التكنولوجيا المبتكرة».

من جانبه، قال الدكتور علي السيد حسين، رئيس مؤتمر ومعرض دوفات: «يطمح دوفات إلى أن يكون المنبر الرئيسي للصيادلة والعاملين في الصناعة وخبراء التسويق والأكاديميين والباحثين والعلماء والطلاب والعاملين في قطاع الرعاية الصحية ذوي الصلة، للمشاركة والتواصل الفعال، مما يعزز تبادل المعارف والخبرات في عالم الصيدلة دائم التطور ويسهم في استمرارية جهود التقدم بمهنة الصيدلة لمواجهة التحديات وتلبية توقعات المرضى وفي أصعب الظروف، ولهذا فإنه يتعين علينا الاستمرار في مواءمة أساليب العمل وتعزيز الابتكار للبقاء في صدارة التميز ومواكبة كافة التطورات».

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