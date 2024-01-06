«كهرباء دبي» تناقش مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة

المصدر: دبي - البيان

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نظم مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي عدداً من الندوات والجلسات النقاشية وورش العمل لدعم جهود الهيئة في صقل المهارات التخصصية في مجال الاستدامة والطاقة المتجددة والنظيفة.

وسلطت الندوات والجلسات النقاشية الضوء على مختلف مجالات الاستدامة والطاقة الشمسية والنظيفة والابتكار واستشراف وصنع المستقبل وبمشاركة خبراء ومختصين في مجال الاستدامة، وذلك في إطار برنامج «التواصل من أجل طاقة نظيفة» الذي أطلقه مركز الابتكار في سنة 2021.

ومن بين الموضوعات التي تمت مناقشتها الهيدروجين كمصدر للطاقة النظيفة، وخلايا البيروفسكايت الشمسية وتحسين أداء الأنظمة الكهروضوئية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الطاقة، والخلايا الشمسية الكهروضوئية المدمجة في المباني، والسيناريوهات المستقبلية للطاقة المستدامة، وتقنيات تخزين الطاقة. وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة : نسعى إلى دعم وتعزيز الابتكار في مختلف مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة.

ويعد مركز الابتكار التابع للهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية منصة عالمية مهمة لابتكارات الطاقة النظيفة والمتجددة تسهم في تعزيز مستقبل الطاقة المستدامة وتعزيز تنافسية ومكانة دولة الإمارات وإمارة دبي وجهة للمبتكرين وحاضنة للمبدعين من جميع أنحاء العالم. وتبرز البرامج التي ينفذها المركز، جهود هيئة كهرباء ومياه دبي في تعزيز الابتكار في مجال الطاقة النظيفة وتطوير حلول مبتكرة لإنتاج وإدارة الطاقة المتجددة، وصقل وتطوير قدرات الجيل المقبل من المبتكرين، إضافة إلى تعزيز الوعي بالطاقة المستدامة، وإشراك الأفراد من مختلف المجالات لضمان مستقبل أكثر استدامة.

يشار إلى أن برنامج التواصل من أجل الطاقة النظيفة يهدف إلى إتاحة المجال أمام المبتكرين وأصحاب الإنجازات والأساتذة المتخصصين في الطاقة النظيفة لعرض نجاحاتهم في مجال تقنيات الطاقة النظيفة وتبادل المعارف ورفع مستوى وعي المجتمع بأحدث التطورات والابتكارات في هذا المجال.

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