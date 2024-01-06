تعاونية الاتحاد تطلق حملة تخفيضات تستمر حتى نهاية يناير

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت تعاونية الاتحاد عن تخصيصها مجموعة من الحملات الترويجية خلال شهر يناير 2024 لتخفيض أسعار 1300 سلعة غذائية وغير غذائية، إذ بدأت بحملة التخفيضات منذ بداية الشهر الجاري وتستمر لنهايته، وذلك احتفالاً بالعام الجديد.

وتصل نسب الخصومات على السلع المختارة إلى50 %، وذلك ضمن أهدافها الاستراتيجية وحرصها الدائم على إطلاق مبادرات مجتمعية تهدف لإسعاد المستهلكين وتلبي متطلباتهم وتوفر لهم منتجات بجودة عالية وبأسعار تنافسية.

ولفتت إلى أن حملات بداية العام الجاري ستكون متاحة في جميع الفروع التي تتبع للتعاونية، إضافة إلى الموقع والمتجر الذكي لتعاونية الاتحاد، مشيرة إلى أنه سيتم الترويج للسلع المختارة التي تشملها التخفيضات بمجلاتها التي تصدرها بشكل دوري وتعميمها عن طريق الوسائل الإعلانية والإعلامية التابعة للتعاونية حتى يستفيد منها جميع أفراد المجتمع.

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