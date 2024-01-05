الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على السواحل يصبح رطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة ونشطة السرعة على البحر مثيرة للغبار.

حركة الرياح: شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. الموج في الخليج العربي متوسط إلى مضطرب.. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:39والمد الثاني عند الساعة 20:13 والجزر الأول عند الساعة 16:08والجزر الثاني عند الساعة 01:40.

وفي بحر عمان الموج متوسط إلى خفيف.. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:09 والمد الثاني عند الساعة 04:28 والجزر الأول عند الساعة 11:55 والجزر الثاني عند الساعة 23:18.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 18 85 50

دبي 25 17 85 50

الشارقة 25 16 90 45

عجمان 26 18 90 50

أم القيوين 24 14 90 45

رأس الخيمة 26 14 80 45

الفجيرة 26 19 80 40

العـين 25 14 95 45

ليوا 25 14 90 45

الرويس 23 17 70 50

السلع 23 15 85 55

دلـمـا 23 18 75 50

طنب الكبرى 24 20 70 45

طنب الصغرى 24 20 70 45

أبو موسى 24 20 70 45

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