«طرق دبي» تُطلق خدمة الواتساب لحجز مواعيد فحص القيادة

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إطلاق خدمة الواتساب لحجز وتعديل مواعيد فحص القيادة عبر المتحدث الآلي المؤسسي "محبوب" على الرقم (058800909)، وتأتي هذا الخطوة انسجاماً مع سياسة الهيئة المتمثلة في توفير خدماتها عبر مختلف القنوات الرقمية، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى هذه الخدمات بسهولة وأمان.

وتفصيلاً، قالت، ميرة أحمد الشيخ، مدير إدارة الخدمات الذكية بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي: "يأتي إطلاق خدمات مواعيد فحص القيادة من خلال نظام المحادثة الآلي المؤسسي «محبوب» عبر تطبيق الواتساب، حرصاً من الهيئة على تسهيل حصول المستخدمين على الخدمة، من خلال التوثيق المسبق لرقم هاتف المستخدم والمسجل رسمياً ضمن سجلات المستخدمين، حيث يقوم المستخدم بتحديد موعد فحص القيادة بشكل تفاعلي ودفع رسوم الخدمة مباشرة دون الحاجة لاستخدام تطبيق الهيئة أو الدخول إلى الموقع الرسمي لها".

وأضافت: "يتميز «محبوب» بالقدرة على تلبية استفسارات المتعاملين ذات الصلة بخدمات الهيئة المعلوماتية والإجرائية والتفاعلية، كما تتميز تقنية المتحدث الآلي بخاصية التعلم المستمر من المحادثات السابقة، ما يساعد على فهم طبيعة الاستفسارات والرد عليها بصورة دقيقة".

وأكدت ميرة على أن خدمة «محبوب» متوفرة باللغتين العربية والإنجليزية بحيث تخدم شريحة واسعة من متحدثي اللغتين في داخل الدولة وخارجها، كما يجري العمل حالياً على تحسين تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ليصبح «محبوب» قادرا على فهم اللغات البشرية الطبيعية وتوليد ردود دقيقة بطريقة شبيهة بالإنسان مع تعزيز الحفاظ على خصوصية البيانات في ظل التطورات الرقمية، كما أنه يتم العمل أيضاً على تمكين الهوية الرقمية في رحلة المتعامل للحصول على تجربة أفضل ووصول أسرع وآمن للخدمات.

ويوفر محبوب عبر الواتساب معلومات وخدمات يبلغ عددها 250 خدمة معلوماتية وتشمل على سبيل المثال الاستفسار عن كيفية تجديد ملكية المركبات، والتعريف بخدمات بطاقة نول والعبرة وغيرها.

وتحرص الهيئة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لجعل دبي ودولة الامارات في مصاف الدول الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031 وفق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وهو الهدف الاستراتيجي الذي وجهت به الدولة وحكومة دبي الرشيدة.

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