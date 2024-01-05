آل صالح: «أجندة دبي الاجتماعية» طموح عالٍ يليق بدبي وحاكمها

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، أن أجندة دبي الاجتماعية 33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جرياً على عادة سموه السنوية في إطلاق مشاريع وبرامج وطنية واعدة في الرابع من يناير من كل عام، تتسم بطموح عالٍ يليق بدبي وبحاكمها.

وأشاد آل صالح بالأهداف والأبعاد العميقة لهذه الأجندة الاستراتيجية الكبيرة، مشيراً إلى أن شعار «الأسرة أساس الوطن» يرسخ جذور الأصالة للمجتمع الإماراتي، وفيه تأكيد واضح وتشديد قوي على أهمية التوجه المستقبلي وعلى أن البوصلة تشير بدقة إلى المسار السليم الذي يبحر فيه مركب الوطن نحو المستقبل.

وقال: «لطالما كانت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دافعة لحكومة دبي نحو تحقيق مزيد من الاهتمام والرعاية للإنسان، لذلك حرصت دائرة المالية، في موازنة العام المالي 2024، على تخصيص ما نسبته الثلث من إجمالي الإنفاق الحكومي، بواقع 34%، لقطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والإسكان ورعاية الأسر المحتاجة ورعاية المرأة والطفل، والاهتمام بالشباب والرياضة، وبكبار المواطنين والمتقاعدين وأصحاب الهمم».

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