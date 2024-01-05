«طرق دبي»: 20 درهماً الحد الأدنى لتعبئة بطاقات نول ابتداءً من 15 يناير

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تطبيق الحد الأدنى لتعبئة بطاقات نول (20 درهم) في مكاتب بيع التذاكر ابتداءً من 15 يناير 2024.

ويمكن لمستخدمي المواصلات العامة تعبئة بطاقة نول عبر 4 طرق ذكية تتضمن الموقع الالكتروني للهيئة www.rta.ae والتطبيق الذكي RTA، ونول باي، وتطبيق Nol Pay وتطبيق سهيل.

ويذكر أنه يمكن استخدام بطاقة نول في التنقل في كل وسائل الموصلات العامة بدبي والتي منها ترام دبي الذي يصل بالركاب الى أبرز وجهات دبي الترفيهية مثل نخلة جميرا، ومنطقة أبراج شاطئ جميرا وعدد من شواطئ الإمارة، كما يتصل مع المترو عبر محطتي شوبا العقارية (R36) ومركز دبي للسلع المتعددة (R37).

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