«التوطين»: 6.2 ملايين مستفيد من «توجيه»

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن أكثر من 6 ملايين و200 ألف عامل في القطاع الخاص استفادوا من برنامج توجيه منذ إطلاقه في عام 2018، الذي يتم فيه توعية القوى العاملة في الدولة من خلال برامج تنفذها مراكز توجيه لتعريفهم بتشريعات سوق العمل، بما في ذلك حقوقهم والتزاماتهم القانونية، إضافة إلى معلومات عامة حول الحياة والتقاليد المجتمعية في دولة الإمارات.

وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من مليونين و300 ألف عامل أكملوا متطلبات برنامج توجيه في العام الماضي، منهم 800 ألف موظف زاروا مراكز توجيه المنتشرة على مستوى الدولة، والبالغ عددها 104 مراكز، بينما أنجز أكثر من 500 ألف موظف متطلبات برامج توجيه بأنفسهم عبر برنامج «التوجيه الذاتي».

وأوضحت أن برنامج توجيه أسهم في توعية العاملين في القطاع الخاص بقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له، وتعريفهم بثقافة وتاريخ دولة الإمارات والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع، فضلاً عن التوعية بطرق وقنوات التواصل مع الوزارة لتقديم الاستفسارات والشكاوى العمالية، وهو الأمر الذي يسهم إلى حد كبير في استقرار علاقة العمل بين أصحاب العمل والعمال، وذلك في ضوء إدراك الطرفين حقوقهما وواجباتهما حيال بعضهما البعض.

وتقدم المراكز برامج تدريبية موجهة للعمال الموجودين في الدولة، حيث يتم إشراكهم في هذه البرامج التي تتضمن أفلاماً توجيهية درامية تعرض داخل قاعات مصممة وفقاً لأحدث النظم المرئية والمسموعة مدبلجة لـ15 لغة، وذلك قبل أن يتم تسليم العمال عقود عملهم، سواء الجديدة أو التي يتم تجديدها، كما يتم التأكد من توقيع العمال على عقود عملهم في مراكز توجيه، وذلك لضمان اطلاعهم على اشتراطات وامتيازات العمل المنصوص عليها في العقود التي يجب أن تتوافق بنودها مع ما يرد في عرض العمل الذي يتلقاه العامل قبل الشروع في إقامة علاقة العمل التعاقدية.

وتركز البرامج التدريبية والتعريفية على توعية العمال بعدد ساعات العمل وفترات الاستراحة وحظر العمل وقت الظهيرة والعطلات الرسمية والإجازات بأنواعها، وأهمية التسجيل في نظام حماية الأجور ونظام التعطل عن العمل، الذي تم تطبيقه مؤخراً، ونظام مكافأة الخدمة الاختياري، إلى جانب أهمية اتباع إجراءات الصحة والسلامة في موقع العمل والخطوات المتبعة عند حدوث إصابات العمل، إضافة إلى تعريف العامل بالتزاماته تجاه صاحب العمل وتأدية الواجبات التي تنص عليها الوظيفة بحسب العقد الموقع بين الطرفين، إلى جانب تعريفه بالتزامات صاحب العمل تجاه العامل من حيث توفير بيئة العمل المناسبة التي تحافظ على صحة العامل وسلامته.

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