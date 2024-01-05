افتتاح منطقة «رمال» في مهرجان الشيخ زايد

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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افتتح الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، منطقة «رمال» في مهرجان الشيخ زايد، بمنطقة الوثبة في أبوظبي، من تنظيم شركة «غاف» التابعة لمجموعة سردال القابضة، وتعتبر تجربة فريدة من نوعها لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تمنح أفراد المجتمع والزوار مناطق جلوس مبتكرة حديثة منسوجة من المناظر الطبيعية الصحراوية.

وتفقد الشيخ حمدان بن سلطان خلال جولته في منطقة «رمال» بحضور الشيخ مبارك بن سلطان بن حمدان آل نهيان، وعلي عبد الله المزروعي، الرئيس التنفيذي لغاف، وعدد من أعضاء اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد، وكبار المسؤولين، كافة الأقسام والمناطق الخاصة بالحدث، مشيداً بالتصاميم العصرية المستوحاة من سحر الصحراء لتمثل تجمعاً استثنائياً يجمع بين التراث الثقافي والتعبير الفني، والمناظر الطبيعية الخلابة التي تتمتع بها منطقة الوثبة.

وقال علي المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة غاف، إن «رمال» تضم مناطق صحراوية بطابع عصري مميز لتمنح الزوار تجربة غامرة تنقلهم لعالم ممزوج بين الطبيعة والفخامة، من خلال مسارات الطرق الصحراوية التي أضيفت عليها لمسات حديثة من الإضاءة .

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