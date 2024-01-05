«كهرباء دبي» تؤكد التزامها بتمكين أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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التقى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، موظفي الهيئة من أصحاب الهمم، ضمن جهود الإدارة العليا لهيئة كهرباء ومياه دبي في دعم أصحاب الهمم وتعزيز اندماجهم في بيئة العمل والمجتمع.

ورافق أصحاب الهمم موظفون من مبادرة «صديقي» التي تخصص زميلين مدرَّبين ومؤهلين لكل موظف من أصحاب الهمم، يعملون على دعم زملائهم أصحاب الهمم في بيئة العمل وفي أوقات الطوارئ.

حضر اللقاء المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل، ومريم المطيوعي، نائب الرئيس، قطاع الموارد البشرية.

وخلال اللقاء، وجه معالي سعيد محمد الطاير كلمة تحفيزية للموظفين أصحاب الهمم وشكرهم على جهودهم، واستمع إلى احتياجاتهم، مؤكداً التزام الهيئة بتحقيق أهداف السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم.

ومبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، التي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم، حيث تقوم الهيئة ببناء قدرات موظفيها أصحاب الهمم وتطوير مهارات الابتكار لديهم لإعدادهم لوظائف المستقبل، وقد أنجزت الهيئة تأهيل جميع مباني ومرافق الهيئة ومختبرات الابتكار وطورت الخدمات الرقمية، وفق المعايير الحكومية وأفضل الممارسات العالمية، لتسهيل وصول أصحاب الهمم من الموظفين والمتعاملين إليها، بما يتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، والاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للارتقاء بمستوى الأداء وتحسين حياة جميع فئات المجتمع.

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