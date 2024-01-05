سعود بن صقر وراشد المعلا يبحثان قضايا الوطن والمواطنين

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين.

وتبادل سموهما خلال اللقاء الأحاديث الودية، كما بحثا عدداً من الموضوعات المتعلقة بشؤون الوطن والمواطنين والمسيرة التنموية الشاملة لدولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي أسهمت في تحقيق الازدهار والتقدم للوطن والرفاهية والرخاء لشعب الإمارات.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية بأم القيوين.

كما استقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، وفداً من طلبة الدراسات العليا من «كلية كينيدي بجامعة هارفارد» الأمريكية، بحضور الشيخ سلطان بن سعود القاسمي، والدكتور طارق مسعود، أستاذ الديمقراطية والحكم في جامعة هارفارد، وعدد من أساتذة الجامعة.

وأكد سموه أهمية دور الشباب في بناء المجتمعات، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، باعتبارهم القوة الفاعلة والمؤثرة في رسم ملامح المستقبل، لافتاً إلى ضرورة تبني الآراء والأفكار الشبابية الخلاقة القائمة على الإبداع والابتكار، التي من شأنها أن تواكب متطلبات التحولات العالمية، والتحديات التي يواجهها العالم في مختلف المجالات.

وأشار سموه، خلال اللقاء، إلى التجربة التنموية الشاملة لدولة الإمارات التي تتخذ من التعليم قاعدة أساسية للازدهار والتطور، حيث أوضح سموه أن الدولة تتبوأ اليوم مكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بفضل رؤيتها الاستباقية، ومسيرتها الناجحة في تطوير منظومة التعليم بمختلف مراحله، خاصة التعليم العالي، الذي أسهم في تعزيز قدرات الشباب الإماراتي، والارتقاء بمهاراته للمشاركة في بناء الدولة ومؤسساتها، نحو تحقيق المزيد من الازدهار والنمو، وصناعة مستقبل مشرق مستدام للأجيال القادمة.

وأكد سموه أن إمارة رأس الخيمة تسير وفق رؤية واضحة، تتبنى من خلالها تعزيز جودة التعليم العالي، وتوفير بيئة أكاديمية محفزة، وفق أفضل المعايير الدولية المتقدمة من أجل تطوير الكفاءات الشابة، ورفد مختلف القطاعات الحيوية بكوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات العلمية، ومتمكنة من أدوات ومهارات التقدم التكنولوجي المتسارع.

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