جائزة دبي للقرآن الكريم تعقد اجتماعاً مع أعضاء لجان تحكيم مسابقة الشيخة هند

المصدر: دبي - البيان

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عقدت وحدة المسابقات بجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم اجتماعاً تنسيقياً مع أعضاء لجنتي تحكيم مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم بدورتها الرابعة والعشرين لفئتي الذكور والإناث.

ترأس الاجتماع محمد علي الحمادي، مدير الموارد البشرية وتقنية المعلومات رئيس وحدة المسابقات بالجائزة، حيث نقل لهم تحيات المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، وأعضاء اللجنة المنظمة، وتمنياتهم لهم بالنجاح والتوفيق في مهامهم.

تتكون لجنة تحكيم الذكور من فضيلة الشيخ إبراهيم جاسم المنصوري رئيس اللجنة، وعضوية فضيلة الشيخ مانع عبدالله النهدي، الشيخ يوسف أحمد محمد النقبي، الشيخ سلطان عبدالله محمد قاسم الحمادي، الشيخ إسماعيل كامل إسماعيل البريمي، الشيخ جمال إبراهيم إسماعيل مصطفى.

وتتكون لجنة الإناث من كل من ابتسام هائل غيلان رئيساً للجنة، وعضوية كل من أسماء حسن المرزوقي، صديقة يحيى الكمالي، نعمة حسن محمد حسن، إيمان محمد فاضل معلوم، عبير طه حماد. قدم الحمادي شرحاً تفصيلياً للائحة التحكيم، وأجاب عن أسئلة واستفسارات أعضاء لجنتي التحكيم للذكور والإناث حول آلية التحكيم، ورصد الدرجات.

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